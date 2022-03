Pd, 5 Stelle e Sardignya y Llbertat: nasce un’alleanza politica

ALGHERO – “Si sono riuniti, nella sede di via Mazzini 99, partiti e movimenti politici per discutere una linea comune di azione e progettazione sul futuro di Alghero. Da una analisi delle condizioni nelle quali versa la città è emersa la necessità di incontrarsi su una visione comune per l’elaborazione di una proposta per il territorio”, Cosi il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sardignya y llibertat (movimento storico algherese condotto anche dall’ex-sindaco Carlo Sechi) riguardo la situazione politica locale.

“Il presupposto del lavoro congiunto è l’individuazione di un nuovo orizzonte di sviluppo guidato dalle appartenenze politiche delle parti che si stanno incontrando: un fronte democratico, progressista, riformista ecologista, che ha come obiettivo la lotta per il lavoro, le disuguaglianze, l’ambiente, la legalità e, per primo, la pace. In un clima di totale cooperazione, con un tavolo sgombro da leader, l’elaborazione del progetto é il filo che tiene insieme la coalizione”.

“L’obiettivo è quello di arrivare al prossimo appuntamento con una programmazione chiara, condivisa, alla cui definizione è chiamata l’intera città , con una metodica nuova, capace di coinvolgere le nuove generazioni e che dia voce a chi non si sente più rappresentato dalla politica. Una innovativa attività aperta al civismo e alle numerose risorse presenti nel mondo delle Associazioni e del Volontariato”.

“Riallacciare i fili della partecipazione, aprendo nuovi spazi, rivolgendosi a tutto il nord-ovest della Sardegna per ricercare le energie, elaborare proposte concrete che superino le appartenenze e guardino alla comunità. Evitare mobilitazioni dell’ultimo momento, come solitamente avviene, a due anni circa dal prossimo appuntamento elettorale, è arrivata l’ora di agire”.