Nuovi barracelli, l’ass. Sanna incontra il Prefetto

SASSARI – “Il Prefetto di Sassari si è attivata immediatamente per completare, nel più breve tempo possibile, le pratiche riguardanti i nuovi barracelli, come sollecitato da diverse Compagnie barracellari. L’arrivo di nuove forze consentirà di affrontare in sicurezza e con efficienza anche la prossima campagna antincendio”. Lo ha detto l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, al termine dell’incontro col prefetto Paola Dessì.

“In particolare, nei piccoli centri – ha aggiunto l’assessore Sanna – le Compagnie barracellari svolgono un ruolo importante e sono di ausilio alle Amministrazioni comunali in diversi compiti, rappresentando un presidio di legalità e vigilanza nelle nostre campagne”. Durante l’incontro è stata affrontata anche la situazione dei flussi migratori determinati dal conflitto in Ucraina: “Fortunatamente – ha sottolineato l’Assessore degli Enti locali – in Sardegna si è registrata una grande disponibilità all’accoglienza da parte delle nostre comunità, grazie anche alla diffusa presenza di cittadini ucraini, già presenti e ben integrati nel territorio sardo”.