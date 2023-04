Pass Centro Storico, soluzioni per i residenti multati: incontro con Piras

ALGHERO – Dialogo aperto e pieno sostegno dell’Amministrazione comunale nel trovare percorribili soluzioni nei confronti dei residenti del Centro storico di Alghero – 11 in tutto su circa 450 titolari di pass per il transito nella Zona a Traffico Limitato – che in difetto di rinnovo nei termini stabiliti dal Regolamento in vigore, modificato nel 2018, si sono visti recapitare decine di sanzioni al Codice della Strada dal Comando di Polizia Locale. E’ quanto ribadito nel pomeriggio di mercoledì dall’assessore con delega alla Mobilità e Viabilità Urbana, Emiliano Piras, intervenuto in occasione dell’assemblea straordinaria del Comitato Alguer Vella. Constatata la difficoltà per alcuni residenti regolarmente autorizzati al transito in Ztl a districarsi nelle pieghe regolamentari che prevedono il rinnovo biennale dei pass, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno solare, il sindaco e l’intera Amministrazione si sono attivati col competente dirigente, gli uffici amministrativi ed in ultimo coinvolgendo la Prefettura di Sassari, affinché si potesse individuare un procedimento trasparente che affiancasse i singoli cittadini, venendo incontro alle differenti esigenze manifestate in sede di reclamo. “Totale disponibilità al dialogo e nessuno scontro con i residenti inadempienti” ha sottolineato Piras davanti ai presenti nel salone “Don Gallo”, sgombrando il campo da chi ha imprudentemente pensato a improbabili pratiche vessatorie ed evidenziando l’interesse generalizzato nel trovare la soluzione più idonea per venire incontro ai cittadini sanzionati.

Un dialogo franco e decisamente costruttivo quello col Comitato del Centro Storico, come ribadito dalla presidente Alessandra Casu, che porterà ad alcune modifiche al Regolamento, grazie alla concertazione con residenti e commercianti in sede di Commissione consiliare. Nell’occasione Emiliano Piras ha annunciato alcune importanti novità in linea con le richieste dei cittadini residenti. Si tratta dell’installazione nelle prossime settimane dei nuovi sistemi di monitoraggio dei varchi in entrata ed uscita dal centro storico, che garantiranno un rigoroso rispetto dei transiti consentiti nella città vecchia, a cui si aggiunge il prossimo avvio in servizio di decine di agenti di Polizia Locale con servizio estivo nelle ore notturne, così da presidiare maggiormente le zone più sensibili. Dialogo aperto anche sulle possibili limitazioni al transito dei mezzi pesanti, nel tentativo di contemperare le esigenze delle attività commerciali e quelle dei trasportatori con l’obiettivo di preservare maggiormente il vecchio acciottolato stradale e calmierare il traffico all’interno della città vecchia.