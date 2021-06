Parco, riaprono i musei. Mase sempre visitabile

ALGHERO – Da martedì 1 Giugno, gli spazi museali di Casa Gioiosa sono nuovamente visitabili. Riaprono i battenti, come viene illustrato da ExplorAlghero, il Museo della Memoria carceraria, il museo dedicato alle opere del maestro Elio Pulli e il Parco tematico sul Piccolo principe. Oggi, Festa della Repubblica, e tutti i sabati e le domeniche, sarà aperto anche l’Emporio dei prodotti del Parco. Inoltre, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, è sempre fruibile anche il MASE, il museo dedicato ad Antoine Sant’Exupéry. Gli orari rimarranno gli stessi per il week-end. Il ticket è di 5euro per gli adulti e gratuito fino ai 12 anni.