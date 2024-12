“Parcheggi alle aziende ospedaliere, altro che fare cassa sugli algheresi”

ALGHERO – Come gruppo Fratelli d’Italia, ribadiamo la nostra proposta di affidare alle aziende ospedaliere la gestione dei parcheggi esterni agli ospedali Civile e Marino. Questa soluzione può garantire una gestione più efficiente e attenta alle esigenze di pazienti, familiari e personale sanitario, senza imporre nuovi balzelli ai cittadini. La viabilità in queste aree, infatti, deve essere concepita come un servizio essenziale, non come un’occasione per fare cassa.

Nei mesi scorsi, anche a seguito di incontri e colloqui con referenti delle aziende ospedaliere, abbiamo avanzato una proposta concreta in tal senso, sollecitando l’amministrazione comunale a considerare il coinvolgimento diretto delle strutture sanitarie nella gestione degli stalli. Tale approccio avrebbe il doppio vantaggio di ottimizzare l’utilizzo dei parcheggi e di garantire che eventuali introiti vengano reinvestiti nel miglioramento dei servizi ospedalieri.

Purtroppo, la sinistra ha scelto una strada diversa, introducendo parcheggi a pagamento che pesano sulle spalle di chi si reca in ospedale per motivi di salute, siano essi pazienti, familiari o dipendenti. Questa scelta, che la sinistra con argomentazioni poco credibili come la necessità di rotazione dei veicoli, appare come un mero tentativo di fare cassa. È evidente che, anziché eliminare sprechi e ottimizzare risorse, si preferisce adottare misure che colpiscono i cittadini nei momenti di maggiore vulnerabilità.

A tal proposito, condividiamo le preoccupazioni espresse dal consigliere Fadda, che ha sottolineato l’impatto negativo di questa misura, e sosteniamo l’urgenza di discutere l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere Marco Colledanchise, ancora in attesa di essere trattato in Consiglio comunale. Solo attraverso un confronto serio si potranno individuare soluzioni realmente utili per la comunità, evitando che la salute diventi un pretesto per nuovi balzelli. Resta evidentemente al centro dell’agenda la necessità di affrontare il più ampio problema dei parcheggi in città e nel territorio”.

Alessandro Cocco, Fratelli d’Italia Alghero