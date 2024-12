Cap d’Any, è tutto pronto: le parole del presidente Porcu, tutte le info | video

ALGHERO – Conto alla rovescia per il grande Capodanno di Sardegna nella città di Alghero. Il Cap d’Any de l’Alguer 2024-2025 promette serate memorabili all’insegna della grande musica e del divertimento. Nel Piazzale della Pace si inizia lunedì 30 dicembre col DeeJay Time. Martedì 31 dicembre tutta la piazza sarà per l’atteso concerto con i Negramaro col dj set di anteprima firmato Sarah Jane e Simone Paleari. In tutta l’area portuale saranno attivi alcuni ledwall di grandi dimensioni che rilanciano anche durante gli spettacoli le immagini in diretta dal palco. Per entrambe le serate l’ingresso è libero e gratuito: apertura varchi dalle ore 19.30.

In allegato il video con le dichiarazioni del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, dal grande palco sul porto turistico della città.

30 DICEMBRE | PIAZZALE DELLA PACE

apertura varchi – dalle 19.30

Dalle ore 21.00 Dj set Lorenzo Lippi

Dalle ore 22.00 DEEJAY TIME

Dalle ore 24.15 Dj set Fabio Mele

31 DICEMBRE 2024 | PIAZZALE DELLA PACE

apertura varchi – dalle 19.30

Dalle ore 21.00 Dj Mirko Serra

Dalle ore 22.30 intrattenimento e dj set con Sarah Jane Ranieri + Simone Paleari

Dalle ore 00.15 NEGRAMARO

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ALGHERO GRAZIANO PORCU

https://www.youtube.com/watch?v=WvuBpErB0rM