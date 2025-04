“Papa Francesco ha avuto un impatto positivo nella storia dell’umanità”

“Alghero, 21 aprile 2025 -Papa Francesco ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Durante il suo pontificato ha affrontato una vasta gamma di tematiche cruciali, spaziando da questioni sociali ed economiche a problematiche ambientali. Ma sempre con un messaggio di speranza, pace e giustizia. La sua figura è stata caratterizzata da un’autentica umiltà e da un impegno costante per i più vulnerabili e gli emarginati della società. Ha avuto un impatto positivo nella storia dell’umanità. Ha saputo dialogare con persone di ogni estrazione sociale e culturale. È stato la guida morale in un mondo spesso confuso. Aveva la visione di una Chiesa inclusiva e aperta. Il messaggio di unità e solidarietà che ha caratterizzato il suo pontificato è radicato nell’attualità e si proietterà nel futuro.”

Marco Tedde, Forza Italia