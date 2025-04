“Grazie Francesco per avere parlato al cuore di tutti”

ALGHero – “La morte di Papa Francesco ci tocca nel profondo, al di là del credo di ciascuno. È venuto meno un uomo che ha saputo parlare al mondo intero con il linguaggio della semplicità, della giustizia e della pace. Un testimone instancabile della dignità umana, del dialogo tra i popoli, della cura per gli ultimi e per il creato.

In un tempo attraversato da disuguaglianze, conflitti e solitudini, la sua voce è stata un faro di umanità. Anche chi non si riconosce nella fede cattolica ha potuto cogliere in lui un punto di riferimento etico e spirituale.

La famiglia dei democratici Algheresi si unisce al cordoglio della comunità cattolica per ricordare che, in un mondo spesso diviso, è ancora possibile costruire ponti.

Grazie, Papa Francesco, per aver parlato al cuore di tutti.”

Enrico B. Daga

Segretario Partito Democratico Alghero