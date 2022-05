Panpers in tv con Elettra Lamborghini. Duo comico 27 maggio ad Alghero

ALGHERO – I Panpers, duo comico che sarà protagonista ad Alghero, venerdi 27 maggio al Teatro Civico (biglietti ancora in vendita), danno il via al programma Only Fun. Un comic Show con Elettra Lamborghini e, appunto, i Panpers. Da giovedì 19 maggio tantissimi nomi della comicità comicità italiana insieme per un grande ritorno al live, dallo storico Teatro Galleria di Legnano, per una nuova sfida tutta da ridere.

Sul palco dello show, – prodotto da Colorado Film ((già produttrice tra gli altri di Colorado, Scorie, e Honolulu).per Discovery Italia – per la prima volta nella veste di conduttori, l’imprevedibile e inarrestabile cantante e showgirl Elettra Lamborghini e il duo comico dei PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, veterani della risata e campioni di numeri sui social. Stand up, monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti: il tutto con grande spazio all’improvvisazione e ad un linguaggio poco scritto, per lasciare il campo al reale divertimento dei protagonisti sul palco. Lo spettacolo dei Panpers potrà essere apprezzato dal vivo, come detto, venerdi 27 maggio ad Alghero al Teatro Civico con lo spettacolo inserito nel cartellone predisposto dalla Fondazione Alghero e Amministrazione Comunale insieme a Shining Production.