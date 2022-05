Sassari, Poste Italiane assume consulenti finanziari

SASSARI – Anche in provincia di Sassari Poste Italiane seleziona nuovi profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del consulente finanziario, la cui ricerca è attiva su tutto il territorio nazionale.

È possibile presentare la propria candidatura entro il 31 maggio tramite il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione e le altre posizioni aperte.

Nello specifico della provincia di Sassari, attualmente Poste Italiane impiega 47 consulenti finanziari, distribuiti nei 35 uffici postali dotati di sala consulenza. A questi si aggiungono 6 “specialisti consulenti “mobili”, che si muovono nei piccoli comuni del territorio. Una rete di giovani professionisti con un pacchetto di competenze tecniche e commerciali in grado di offrire al cliente non solo attività di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi ma soprattutto di porsi come punto riferimento per i clienti all’interno di un rapporto di estreme correttezza e trasparenza.

Tra le ultime assunzioni realizzate in provincia, ci sono quelle di Giovanna Sini e Valeria Sanna, specialiste consulenti finanziarie rispettivamente negli uffici postali di Sassari Centro (via Brigata Sassari) e Sassari 3 (via Alghero). “Sono in azienda da 3 anni – spiega Giovanna – assunta con contratto di apprendistato professionalizzante da maggio 2019, al termine del quale sono stata confermata con contratto a tempo indeterminato. Sono stata selezionata dopo aver inviato il mio CV sul sito di Poste Italiane e sostenuto una serie di test e colloqui tecnici e conoscitivi. Ho scelto di candidarmi perché spinta dalla passione che da sempre nutro per i mercati e gli strumenti finanziario-assicurativi in linea con il mio percorso di studi accademici. Ho un forte orientamento al cliente – prosegue la consulente – senza dimenticare gli obiettivi aziendali, riuscendo a combinare i due fattori grazie alle mie capacità relazionali e comunicative, grazie alle quali cerco di fidelizzare il cliente e soddisfare i suoi bisogni apparenti e far emergere quelli nascosti.”

“Lavoro in azienda da fine 2016 – racconta Valeria – inizialmente come Promotore Finanziario per un anno, e da giugno 2018 con assunzione a tempo indeterminato. Appena laureata ho iniziato a inviare la mia candidatura presso diversi Istituti bancari e in Poste Italiane. La mia esperienza è iniziata un po’ per gioco, avevo appena 27 anni, ed ero molto incredula sul fatto che un’azienda così grande potesse prendere in considerazione il mio curriculum. Dopo qualche giorno, sono stata contattata da Poste Italiane che mi invitava a presentarmi a Roma per la selezione, da lì ho iniziato a crederci e ci credo sempre di più. Ritengo che la formazione universitaria mi abbia fornito le basi adeguate per poter intraprendere un percorso di crescita e di continua evoluzione all’interno di Poste Italiane….ma non basta! In consulenza è fondamentale avere ottime capacità comunicative e relazionali, in modo da creare un rapporto di fiducia con il cliente, soddisfacendo al massimo le sue esigenze.”