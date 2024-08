Pallacanestro Alghero, al via la stagione agonistica. Preoccupazione per i lavori al PalaManchia

ALGHERO – La nuova stagione agonistica 2024/25 della Pallacanestro Alghero sarà senza dubbio molto impegnativa e i gruppi Giovanili dal 26 agosto inizieranno nuova Stagione Sportiva. Questo anno la Pallacanestro Alghero nel suo trentanovesimo (39) anno di attività, disputerà ben 17 Campionati tra settore maschile, femminile e minibasket.

La associazione non nasconde la sua apprensione e preoccupazione per i lavori che dovrebbero iniziare al PalaManchiatra fine agosto e settembre per concludersi a fine ottobre, che potrebbero creare numerosi disguidi e disagi alle 200 famiglie che da anni danno fiducia alla associazione sportiva.

Settore MASCHILE: Lo Staff Tecnico,partecipazione a 6 campionati

Coach Alberto Brembilla coadiuvato da Coach Francesco Barraccu, saranno gli allenatori della nostra Serie DMaschile che vedrà i nostri ragazzi del 2004-2005-2007-2008 protagonisti in un campionato senior. Dirigenti Responsabili Salvatore Maricca e Alberto Carboni.

A seguirela riconferma del nostro storico coach Matteo Mastropietro con il gruppo U17 Eccellenza che dovrà difendere il titolo Regionale dello scorso anno. Importanti innesti nel gruppo 2008-09 con Giacomo Usai e Federico Murru in arrivo dal Basket 90. Il Progetto “Diritto a Canestro “ continua con l’arrivo del Maliano Diakite Arouna del 2009 di 202 cm e dei 2 ragazzi Ucraini che anche questo anno faranno parte della rosa. Dirigenti Responsabili Antonietta Marras e Francesco Costantino

Il gruppo Under 16( 2009-2010) sarà seguito in panchina daCoach Mauro Cabras.Dirigenti Responsabili Antonietta Marras e Francesco Costantino

Per la guida del gruppo Under 15 Eccellenza (2010-2011)ci sarà ancora il nostro Matteo Mastropietro.

Francesco Barraccu chesarà il Coach del gruppo Under 14 Elite (2011-2012). Dirigenti Responsabili Francesco Costantino e Lucia Ponziani.

Il gruppo Under 13sarà seguito da Cresci Eleonora e Antonello Muroni

Settore FEMMINILE:lo staff Tecnico, Partecipazione a 5 campionati

Il gruppo di Under 17sarà seguito anche quest’anno da Antonello Muroni coadiuvato da Cristina Imbrea, che avrà il compito di far crescere quanto meglio possibile le nostre giovani ragazze dal 2008 al 2011. Dirigente Responsabile Silvia Oggiano.

Il gruppo Under 15 e Under 14 (2010-2011) che lo scorso anno hanno ottenuto risultati eccezionali con 2 titoli Regionali e la Finale Nazionale a Perugia si arricchiscono, oltre alla riconfermata Eleonora D’Alo, della determinazione e passione di Giulia Marcoli che farà parte della squadra arrivando da Oristano.

Il gruppo anche quest’anno sarà guidato da Antonello Muroni e Paolo Patta. Dirigenti Responsabili Antonietta Battaglia, Patrizia Pinna e Monica Casu

Le Under 13(2012-2013) che parteciperanno al Torneo NBA JR con 2 squadre saranno seguite da Eleonora Cresci e Antonello Muroni. Dirigente responsabile Monica Casu

Settore MINIBASKET: partecipazione a 6 campionati

Per la Pallacanestro Alghero il Minibasket ha una grande valenza educativa,miglioralecapacitàmotoriedel bambino e le sue funzioni cognitive ed esecutive, perché richiede attenzione, memoria, capacità di scelta e decisione . Il modello culturale del nostro Minibasket è ispirato a modalità applicative nelle quali le Conoscenze e le Abilità diventano Competenze ed il piano di sviluppo funzionale – motorio, si integra con il livelloemotivo-cognitivo ,perbambinicheimparano a giocare, comprendendo il significato diciòcheapprendono(consapevolezza)e crescono come persone più libere, più autonome, più competenti, più responsabili. I gruppi sono seguitidagli istruttoriAntonello Muroni, Fabio Costae Eleonora Cresci.

Da lunedì2 di settembre dalle ore 17:30 alle 19:30 apriranno i nostri corsi di Minibasket per nati e nate dal 2013 al 2019.L’obiettivo della società è quello di dare a tutti la possibilità di poter giocare in un ambiente sano, stimolante e divertente, con istruttori altamente qualificati.