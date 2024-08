Ritorna l’evento in collaborazione col Parco, “La Cena in Bianco”

ALGHERO – Ritorna, sabato 24 agosto, in una location straordinaria, “La Cena in Bianco”. Manca poco ad uno degli eventi più attesi realizzati da Meet Sardinya con collaborazione col Parco di Porto Conte. E quest’anno, per aumentare il piacere dell’appuntamento, “La Cena in Bianco” prenderà forma in un luogo veramente speciale. Location svelata ufficialmente venerdi 23, che scandirà un immaginario countdown che svelerà il luogo scelto, un sito di straordinario impatto, con le regole che restano le medesime. Il “dress code”, come sempre, dovrà essere rigorosamente in bianco e inoltre i partecipanti dovranno portare con se una tovaglia bianca, vivande, posate, un piatto in ceramica e bicchieri esclusivamente di vetro; tutto questo per il piacere di condividere, in uno spazio inconsueto, un’esperienza unica con amici o sconosciuti.

Nel posto “segreto”, saranno presenti tavoli e sedie per la serata, ma a renderli ancora più speciali saranno i commensali, completando la “mise en place” con un centrotavola creativo o una decorazione originale, anche creata con materiali di riciclo o riutilizzabili: la “giuria” decreterà e premierà l’allestimento più bello.

“La Cena in Bianco” è un evento ecosostenibile e perciò non è ammesso l’uso di plastica, lattine o di prodotti usa e getta. Al termine della cena ogni partecipante porterà via con sé i propri rifiuti, per lasciare tutto esattamente come l’aveva trovato. L’obiettivo dell’evento è, infatti, quello di promuovere e coniugare l’ecosostenibilità e il piacere della condivisione, in una location estremamente particolare e segreta che sarà annunciata, come detto, solo 24 ore prima.

Per prendere parte alla Cena in Bianco bit.ly/cenainbianco2024; per maggiori informazioni: sardiniaeventemeeting@gmail.com, 345 3699311 – 3479204197

L’evento si terrà nell’ambito delle iniziative dell’EcoMuseo del Parco di Porto Conte previste dal programma “Emozioni in Riviera 2024”: si può scaricare l’app ufficiale per scoprire gli eventi in programma e le esperienze da vivere nel territorio protetto