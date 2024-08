Cantine in riva al mare, evento all’Isola Rossa

TRINITA’ D’AGULTU – Venerdì 30 agosto 2024, a partire dalle ore 19:00 in piazza Belvedere all’ Isola Rossa, si terrà la settima edizione della manifestazione enogastronomica “Cantine in riva al mare“.

L’evento si svolgerà in una cornice mozzafiato l’Isola Rossa, che è una delle incantevoli frazioni a mare di Trinità d’Agultu, che assieme a La Marinedda e Costa Paradiso (con la bellissima spiaggia di Li Cossi), formano il comprensorio di “Costa Rossa“.

Il programma della serata prevede una degustazione dei migliori vini della Gallura, nord Sardegna, ma

anche piatti di street food in chiave tradizionale in compagnia di musica dal vivo.

 ore 19:00 – Apertura stand “Non solo vino”, con anche birra artigianale con Dj Mauy

 ore 20:30 – Presentazione Manifestazione e delle aziende produttrici.

 ore 22:00 – Musica con il duo acustico Voodoo from the star.

 ore 00.00 – Musica con Dy Diva

L’organizzatore della manifestazione Alberto Areddu coadiuvato da Nadia De Santis, consulente di

marketing territoriale, presenteranno l’iniziativa e le aziende vitivinicole che racconteranno la loro storia e i

loro vini, così da far conoscere ai wine lovers i prodotti della tradizione.

Le aziende vitivinicole che hanno aderito alla manifestazione sono principalmente della Gallura: Cantina

Bodà, Cantina Lepori, Tenuta Buniccu, Tenute Faladas, Tenute Psiche, Tenute Satta e per allietare i diversi

gusti saranno presenti anche i birrifici artigianali.

Per degustare è possibile acquistare un ticket presso lo stand della Proloco.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Sportiva Sporting Pauledda e dalla Pro Loco, Patrocinata dal

Comune e Vignola di Trinità d’Agultu e in collaborazione con Sardegna wine & food.

Per avere maggiori dettagli e arrivare con un semplice click si può scaricare applicazione gratuita Wine App.