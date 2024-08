Assalto eolico e Autonomia differenziata, iniziative del Pd

ALGHERO – “Nelle iniziative programmate dal partito democratico algherese che

vedono impegnati tutti i Dirigenti locali nella raccolta di adesioni e

di firme per bloccare l’autonomia differenziata da parte del governo

Meloni e per ridimensionare l’istallazione selvaggia delle pale eoliche

in tutta la Sardegna in attesa di un riordino normativo con

l8ndividuazione delle aree idonee, si informano gli interessati che

domani Sabato 23 Agosto verrà allestito un banchetto raccolta firme nei

pressi della p8azza di Santa maria la palma dalle 09.30 fino alle 12.00

saranno presenti rapresentanti del comitato promotore ‘ legge prato

bello ‘ e il presidente del consiglio comunale che certifichera le firme

raccolte”

Il presidente dell’ assemblea cittadina pd

Mimmo pirisi