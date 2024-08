Ospedale Marino, Di Nolfo contro Tedde e Forza Italia: “Soffrono di crisi di identità”

ALGHERO -“Insieme al Sindaco e alla Regione siamo al fianco della comunità algherese, chiediamo a Forza Italia di fare lo stesso senza dire tutto e il contrario di tutto”. E’ Alleanza Verdi Sinistra Alghero, partito del sindaco Cacciotto e del consigliere regionale Di Nolfo, dopo la notizia del passaggio dell’ospedale Marino di Alghero dall’Aou all’Asl a partire dal 2025. Nell’agosto del 2022 “la retrocessione all’Azienda Sanitaria, è in linea con le esigenze sanitarie del territorio e caratterizza la maggioranza di centrodestra per il grande senso di responsabilità” diceva l’allora consigliere regionale Marco Tedde che commentava la presa di posizione dei capigruppo di maggioranza, anch’essi in prima linea nel sostenere la retrocessione del Marino dall’Azienda Ospedaliera Universitaria all’Azienda sanitaria. E poi ancora nell’Agosto 2024: “diciamo con forza no alla legge di riforma della sanità che ha il fine di destrutturare la sanità sarda per sostituirne i vertici, e che prevede anche la retrocessione dell’ospedale Marino di Alghero alla ASL”

“I forzisti sono alle prese con una crisi di identità che li sta conducendo verso una completa confusione sul tema, che non fa bene al confronto sull’assetto organizzativo del sistema sanitario regionale, approvato dalla Giunta Regionale. Proprio ieri il Sindaco Cacciotto invitava i forzisti algheresi ad un confronto dal quale non si è mai sottratto, per di più già avviato in commissione consiliare, confidando nel contributo di tutti, compreso quello di Forza Italia».

“Nel disegno di legge di modifica del sistema sanitario regionale si prevede il mantenimento delle attività formative nei presidi territoriali per le scuole di specializzazione, da formalizzare con protocollo attuativo d’intesa tra Asl e l’Università, al fine di estendere la rete formativa regionale. Si tratta di una scelta intelligente perché l’apporto dell’Università nei nostri ospedali resta, ma la gestione dei presidi rimane al territorio, cioè alla Asl. Una scelta che sosteniamo talmente da ringraziare pubblicamente la Regione Sardegna, tutte le forze politiche di maggioranza ad Alghero e in Regione, il Sindaco e il consigliere regionale algherese on. Valdo Di Nolfo”, chiudono da Alleanza Verdi e Sinistra.