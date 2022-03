Pais: Burruni e Cuccureddu cittadini benemeriti

ALGHERO – “Senza nulla togliere alle benemerenze civiche attribuite a personaggi che hanno dimostrato particolare affezione alla nostra città, penso che sia doveroso l’attribuzione della Cittadinanza benemerita ai campioni Tore Burruni e Antonello Cuccureddu. Due algheresi illustri che, a differenza e più di altri, hanno portato il buon nome di Alghero in Italia, in Europa e nel Mondo e che non hanno avuto l’attenzione che meritano (mi ci metto anche io tra i ”

Tore Burruni, campione del mondo meriterebbe una statua e un museo per ricordare e raccontare la sua grandezza

Anche se gli eventi dimostrano che, purtroppo, nemo propheta in patria, penso che sia doveroso da parte nostra, tributare a questi personaggi algheresi il giusto riconoscimento che meritano”.

Presidente Michele Pais