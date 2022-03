Ccn La Pietraia, Cossu nuovo presidente

ALGHERO – “Dopo quattro anni dalla nascita del CCN La Pietraia è arrivato il momento di rinnovare il direttivo che guiderà il CCN per i prossimi due anni. Sono stati anni molto difficili, sia per l’inizio di un lavoro di programmazione articolato e sconosciuto per molti di noi, poi aggravatosi negli ultimi due anni dalla situazione pandemica. Ma siamo sempre riusciti a portare a termine il lavoro programmato”, così dal Ccn. Ecco il nuovo direttivo: Presidente Daniele Cossu dell’Edicola la Pietraia, Vice Presidente Ivano Tripolitano di Sardinya Net, Tesoriere Giulio Giachin di La Vineria 111, Segretaria Ramona Piga di Gruppo Tecnocasa Alghero Lido, Consigliere Daniele Testoni di Macelleria Testoni, Consigliere Cristian Masala di Ceramiche Masala, Consigliere Giardina Piero di Ichnos Alghero. “Noi tutti crediamo in questo progetto e insieme ai colleghi commercianti cercheremo di lavorare per riqualificare e valorizzare il nostro quartiere e di conseguenza le nostre attività”, così dal Ccn