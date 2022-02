Padel, Coppa Italia 2022: Li Lioni, unica squadra sarda con under 16 e 18

La squadra di Li Lioni riconferma la linea verde e anche per la Coppa Italia 2022 di Padel maschile sarà l’unica compagine sarda a schierare giocatori con età inferiore ai 18 anni. Andrea Oronti (3.3) e Edoardo Pilia (4.1) under 16; Alessandro Concu (3.3) e Franco Ciafardini (4.2) under 18; completano infatti la formazione rossonera che insieme con Nicola Oronti (3.4) potrà contare sulle prestazioni dei nuovi tesserati, Andrea Calcagno (3.2), Michele Esposito (4.4) e Alberto Oronti.

Dopo il buon esordio nel campionato invernale (3 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio) il Padel Li Lioni sarà impegnato, a partire da domenica 20 febbraio, nel girone unico regionale che precede la fase nazionale della Coppa Italia che si disputerà a Roma.

Il primo impegno per i portacolori turritani è fissato domenica alle 10 ad Alghero, poi il 27 febbraio, a Porto Torres nei campi dello Sporting club Li Lioni, il match clou contro i vincitori dell’invernale, l’Asd Easy Padel di Capoterra guidati dal campione argentino, Tomas Agustin Gallardo (2.3), a seguire il derby con il Maditerraneo (6 marzo) e quindi la sfida tra le mura amiche con Oristano (13 marzo) per chiudere il 27 marzo a Cagliari, nei campi indoor della Campadel