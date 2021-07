Ozieri, due arresti per droga

OZIERI / Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Nella serata del 5 luglio u.s. personale del Commissariato di PS di Ozieri ha tratto in arresto in flagranza di reato, due ragazzi rispettivamente di 25 e 31 anni, ritenuti responsabili, in concorso tra loro del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

I due all’atto del controllo hanno manifestato un eccessivo nervosismo, pertanto sono stati sottoposti ad un controllo più approfondito, che ha permesso di rinvenire una busta termosaldata contenente gr. 18 lordi di cocaina.

Le perquisizioni poi estese alle abitazioni di residenza, permettevano di rinvenire un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché un significativo quantitativo di sostanza utilizzata per tagliare lo stupefacente.

I giovani pertanto sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti.