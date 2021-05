Otorino ad Alghero? Oppi contro Nieddu: sciocchezze

ALGHERO – La Sanità ritorna ad essere tema di scontro nella maggioranza alla guida della Regione. Ieri, durante il suo intervento della massima assise isolana, il consigliere dell’Udc-Cambiamo Giorgio Oppi ha ricordato prima che “l’intesa della maggioranza prevedeva l’inizio dei lavori alle 10.30” e da qui è nato l’incidente perché la convocazione parlava delle 10.00. Ma poi è entrato più nello specifico con velenose stoccate alla Lega e in particolare all’assessore alla Sanità Nieddu entrando nello specifico del “caso Alghero”. Oppi ha lamentato di aver letto “sciocchezze” sull’interpretazione della rete ospedaliera “che consentirebbe (ma non è così) ad Alghero di avere un posto di otorino”, e ancora “bisogna intervenire al più presto per dare indirizzi corretti all’assessore”. Parole che non sono andate giu al coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili che avrebbe fissato un vertice urgente di maggioranza per la giornata di domani. Restano tesi i rapporti tra alcune porzioni della compagine a capo dell’Isola visto anche l’atteso e rinviato più volte rimpasto in seno alla Giunta e altri assetti.