Ostricoltura, Commissione legittima e doverosa

ALGHERO – “La collega Monica Pulina, presidente della III Commissione, ed io abbiamo ritenuto opportuno posticipare la Commissione congiunta per via della mancata presenza del delegato regionale. Il tema della commissione, cioè l’analisi di concessione per l’impianto di acquacoltura nelle acque antistanti il forte della Maddalenetta, esula dalle funzioni amministrative comunali, tuttavia crediamo sia utile sviluppare un dibattito pubblico informato che chiarisca agli algheresi i riflessi di carattere economico, sociale, turistico che l’iniziativa potrebbe avere per la città. Alla commissione parteciperanno inoltre gli assessori coinvolti, ciascuno per i propri profili di competenza.

Questa Amministrazione si offre come soggetto intermediario tra tutte le parti per incoraggiare un dialogo chiaro e informato. Chi cerca di contrapporre la libera iniziativa economica delle imprese alle necessità dei cittadini commette un vecchio vizio ideologico e rende un pessimo servizio alla comunità algherese. Questa maggioranza non asseconderà mai uno spirito simile: la ripresa di Alghero passa per l’impresa e il lavoro, nel pieno rispetto delle regole.

La polemica sollevata da qualcuno nel tentativo di addossare colpe e responsabilità al Sindaco offre ai cittadini un esempio chiaro di polemica strumentale a cui non vorremmo essere abituati.

Le commissioni consiliari sono tanto utili quanto sono in grado di informare la politica prima che questa sia chiamata a decidere: “conoscere per deliberare” diceva il Presidente Einaudi. Chi ha amministrato dovrebbe conoscere molto bene questo monito”.

Christian Mulas, Presidente V Commissione e Capogruppo Fratelli d’Italia Alghero