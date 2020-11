Calcio, Futsal e strutture: è tempo di agire |video

ALGHERO – Volta per volta sui social, a parte le troppe cose da censurare e le poche da esaltare, affiorano ricordi. Sempre più spesso belli. E nel caso di Alghero riguardanti lo Sport e in particolare del Calcio. Non è un caso. Il centro catalano era il fulcro di una serie di compagini di ottimo livello regionale con i picchi rappresentati dalla Polisportiva Alghero e dal Fertilia Calcio. Non solo Sport, però, ma vere e proprie “assistenze sociali” per diverse generazioni che hanno avuto come attrattore anche il Calcio nella sua forma più alta visti i risultati ottenuti negli anni da queste compagini. Risultati che si sono potuti ottenere grazie ad una virtuosa sinergia tra pubblico e privato con diversi imprenditori (Giorico Pino e Riccardo, Spanu, Columbano, Camboni, Loi, Pittalis, Sanna, Tarasconi, Ferroni, etc) che hanno sborsato ingente denaro per portare avanti i colori delle squadra della città.

Da tempo tutto questo è svanito. Le strutture che per decenni hanno caratterizzato il Calcio non esistono più o quasi con l’emblema del decadimento del Mariotti su cui ci sono diversi progetti di recupero (tra cui uno specifico della 2C Costruzioni che creerebbe anche un parco con parcheggio e altri servizi, oltre che lasciare il campo sportivo e uno derivante dalle Giunte Tedde). Un duro colpo al sistema sociale, economico e soprattutto sportivo. Ma c’è chi non molla. E dunque anche in un panorama così desolante e quasi impossibilitato, salvo azioni attese da anni da parte in particolare dei governanti, nel riportare il Calcio che conta nelle serie che contano, ha deciso di investire il proprio tempo ed energie nel pallone. Non 11 contro 11, ma il così detto “calcio a 5“. Sport rispettabilissimo che nel mondo raccoglie notevoli consensi e, anche ad Alghero, grazie ad alcune compagini, tra cui la Futsal Alghero, ha raggiunto risultati importanti come la presenza nel campionato di C1.

E anche per settore non mancano i problemi e pure in questo caso connessi alle strutture e spazi dove giocare e allenarsi. A parlarci di questo e altro il dirigente, e giornalista, direttore di Catalan Tv, Stefano Soro che, proprio al Mariotti, ha visto gli albori della sua professione durante i commenti domenicali alle partita della mitica squadra giallorossa.

Nella foto e video Stefano Soro