Olbia, danni e oltraggio: coppia agli arresti

OLBIA – La Polizia di Stato della Questura di Sassari ha denunciato un uomo ed una donna, rispettivamente di 35 e 40 anni, per interruzione di un servizio pubblico, danneggiamento, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Nei giorni scorsi gli uomini della “Squadra Volanti” del Commissariato P.S. di Olbia sono intervenuti nel centro città, in soccorso di un conducente di autobus.

L’autista del mezzo pubblico, nonostante l’ausilio di un suo collaboratore, anch’egli in servizio sopra il bus, non è riuscito ad indurre alla ragione i due giovani, un uomo e una donna che, sprovvisti di biglietto e in evidente alterazione psico-fisica dovuta dall’abuso delle bevande alcooliche, hanno reagito in modo aggressivo alle contestazioni rappresentate loro.

I predetti, inoltre per oltre mezz’ora hanno bloccato l’autobus cercando di aggredire fisicamente l’autista, impedendogli di riprendere la guida del mezzo. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato la coppia, già nota alle Forze dell’Ordine, ed intimato loro di scendere dall’autobus per consentire la ripresa del normale servizio. Gli operatori, con molte difficoltà, sono riusciti a tradurli negli Uffici del Commissariato.

Sia durante il tragitto che una volta giunti in Commissariato il contegno aggressivo dei due fermati ha reso necessario l’intervento del personale medico del “118” il quale ha tentato, invano, di somministrare farmaci calmanti ai due. Solo dopo qualche ora i predetti, smaltito l’effetto dell’alcool, hanno potuto lasciare il Commissariato di Olbia.