“Odissea opere pubbliche ad Alghero, ferma anche la Circonvallazione”

ALGHERO – “I lavori per la circonvallazione di Alghero risultano sospesi da giorni, nonostante l’opera sia stata interamente finanziata grazie all’intervento decisivo dell’allora presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che ha garantito il finanziamento integrale dell’opera. Una situazione inaccettabile, che rischia di trasformare un’infrastruttura strategica nell’ennesima incompiuta”. È la denuncia di Salvatore Carta, esponente del coordinamento cittadino della Lega.

“L’impegno della Regione, grazie a Pais, ha assicurato le risorse necessarie affinché l’opera potesse partire – sottolineano – ma oggi ci troviamo di fronte a un cantiere che procede a rilento e che, da diversi giorni, è completamente fermo”.

L’esponente leghista non nasconde la preoccupazione: “Temiamo che le continue fibrillazioni interne a una maggioranza eterogenea stiano distogliendo l’amministrazione comunale dalle priorità reali della città, come la circonvallazione”.

Carta punta il dito anche contro la paralisi degli altri cantieri cittadini: “Alghero oggi è bloccata. Le opere più importanti sono ferme, nonostante le ingenti risorse disponibili, frutto del sacrificio tributario degli algheresi. È un paradosso inaccettabile”.

Da qui l’appello alla Giunta Cacciotto: “L’amministrazione si assuma le proprie responsabilità e dia una svolta immediata alla circonvallazione. È un’opera fondamentale per la viabilità e per lo sviluppo della città, attesa da troppi anni. Non possiamo permettere che si trasformi nell’ennesimo simbolo dell’immobilismo amministrativo”.