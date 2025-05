Esplode il caso politico, AVS mette all’angolo Colledanchise: “O si allinea o lasci la Maggioranza”

ALGHERO – “AVS ribadisce pieno sostegno al Sindaco e alla Consigliera Capogruppo di Futuro Comune Beatrice Podda, ricordando che il programma sostenuto dall’intera maggioranza, (e quindi anche dal Consigliere Colledanchise), è stato costruito da tutte le forze politiche e quindi anche con il nostro fondamentale contributo”. Esplode il caso in maggioranza dell’uscita di Marco Colledanchise dalla lista civica Futuro Comune. Realtà politica che fa capo al sindaco eletto Raimondo Cacciotto. In questo modo, visto il passaggio in Europa Verde (partito guidato dall’assessore regionale Antonio Piu) sia del Primo Cittadino sia della consigliera Marzia Podda, la civica sembra non sussista più in Consiglio.

A questo punto si pongono diversi interrogativi rispetto alla schema politico – amministrativo alla guida della Città. A partire dal sostegno all’assessora Ornella Piras (eletta e nomina assessore proprio da Futuro Comune) per arrivare ad altre questioni ancora aperte e ancora irrisolte con anche l’area “civico centrista” che registra diversi malumori.

Nel frattempo, come noto da giorni, Colledanchise dovrebbe transitare in Orizzonte Comune partito che ha eletto il consigliere Christian Mulas poi passato nel Psd’Az. L’ingresso dell’ex-Futuro Comune sarà annunciato la prossima settimana, sebbene in Aula il simbolo lo abbia ancora Mulas, questo non dovrebbe essere un ostacolo per il passaggio nel partito di Cuccureddu e Cardin, quest’ultimo nominato nel Cda di Alghero In House.

Fibrillazioni e oltre che saranno al centro di una urgente riunione di maggioranza fissata per oggi, intanto Avs, partito che ha al suo interno Europa Verde, spiega: “Dire oggi che le condizioni sono cambiate e di non sentirsi più rappresentato dal gruppo Futuro Comune poiché “costola” di AVS, la cui alleanza, ricordiamo, è formata oltreché da Sinistra Italiana anche da Europa verde, partito dove ci risulta essere tesserato il giovane Consigliere il quale ha partecipato attivamente anche alle ultime elezioni congressuali, ci sembra quantomeno ambiguo, poco responsabile e ingenuo. Non ci risulta che oggi il “contenitore” di Futuro Comune sia in nessun modo cambiato, ma semplicemente si stia evolvendo, in piena coerenza con la sua valenza civica”.

“Invitiamo il Consigliere Colledanchise ad interpretare il suo ruolo con serietà e piena coerenza con il mandato per il quale è stato eletto, onorando in questo modo sì la fiducia di chi lo ha votato all’interno della Coalizione che ha sostenuto il Sindaco Raimondo Cacciotto. In alternativa, sia chiaro, legittimamente, non gli resta che agire in conformità con le posizioni da Lui espresse e abbandonare pertanto ufficialmente la Coalizione Progetto Alghero.