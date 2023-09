Nuovo Segretario del PD Alghero, cerchio chiuso: sabato il Congresso

ALGHERO – “Dopo i congressi Nazionale e Regionale, il percorso congressuale si conclude con il rinnovo degli organismi dirigenziali locali”, cosi Mario Salis che continua “al fine di dare nuovo impulso e vigore politico organizzativo e per affrontare al meglio le sfide che ci attendono, è convocata sabato 16 settembre 2023 alle ore 16.00, presso la sede di via Mazzini 99 ad Alghero, l’assemblea degli iscritti al circolo PD di Alghero, con il seguente ordine del giorno: espletamento formalità procedurali (previste dal regolamento), illustrazione delle linee politico programmatiche dei candidati a Segretario/a, dibattito, votazione, sabato 16 settembre 2023 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 stessa sede, scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti”. Dunque, dopo qualche peripezia e ritardo, anche il Partito Democratico di Alghero avrà un nuovo segretario che, alcuni rumors, indicano come scuro l’ex-consigliere comunale e assessore provinciale Enrico Daga che potrebbe rappresentare una svolta per i dem catalani.