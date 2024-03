“Nuovo Ospedale, notizia positiva. Ora coinvolgere il Consiglio”

ALGHERO – “Ad Alghero è ormai necessario un nuovo ospedale. Un’esigenza chiara, che non riguarda solo Alghero, entrata finalmente nella programmazione regionale, fatto non del tutto scontato. Se la Regione fa dei passi per fare studi di fattibilità e soprattutto individuare le risorse – siamo intorno ai 350 milioni – mi pare si possa parlare di grande passo in avanti. Sulla dislocazione, come amministrazione abbiamo indicato due aree: quella dell’attuale ospedale con la parte retrostante della Taulera e un’altra, che era stata richiesta dalla Regione, in un’area pubblica, ed è quella di Mamuntanas, peraltro di proprietà regionale. Sarà uno studio di fattibilità a stabilire quale sarà la più opportuna e dirci quali spazi sono necessari per costruire una struttura moderna che abbia un respiro e una vita propria di almeno 50-60 anni da quando viene costruita. Penso però che la notizia positiva sia che nella programmazione regionale c’è un nuovo ospedale per Alghero. Sulla dislocazione è importante il coinvolgimento del Consiglio Comunale, della comunità algherese e anche delle comunità vicine, perché il nostro non è un ospedale solo della città. Dobbiamo avere una visione e un’apertura territoriale più ampia. Così come è importante la costruzione di un nuovo ospedale a Sassari, perché quello di Sassari è un ospedale territoriale al quale molti di noi si rivolgono”. Lo dichiara il sindaco di Alghero, Mario Conoci, all’indomani della pubblicazione della delibera regionale che, di fatto, avvia l’iter per la realizzazione della nuova e moderna struttura ospedaliera in città.