“Nuovo Cra in viale della Resistenza, tutto fermo: una beffa”

ALGHERO – “Sono trascorsi ormai tre anni dall’insediamento della Giunta Conoci. Il massimo che hanno saputo fare dopo tre lunghi anni, e dopo una campagna elettorale piena di promesse urlate e di accuse che ora si ritorcono contro come un boomerang, è pagare 22 mila di affitto al mese di risorse pubbliche per alloggiare gli anziani ospiti, mentre giacciono fermi nelle casse gli 8 milioni di euro ereditati dalla giunta di centrosinistra per costruire il nuovo CRA di viale della Resistenza. Tutto fermo, non è stata realizzata neanche la progettazione.

Non solo, ma per la struttura, che il comune ha preso in affitto dopo che la proprietà l’ha ristrutturata con proprie risorse, ma sulla base delle indicazioni e con la supervisione dell’Amministrazione, piovono lamentele e vengono segnalati disservizi, resi pubblici anche da familiari degli ospiti: alcuni spazi non sarebbero funzionali , interni ed esterni, vi sarebbero difficoltà nel trasferire gli ospiti in carrozzina; difficoltà di utilizzo di alcuni ascensori; mancanza dell’impianto tv nelle stanze; stanze piccole rispetto alle esigenze individuali e condizionatori d’aria spenti.

Con una interrogazione depositata oggi, i consiglieri Cacciotto, Piras, Esposito, Bruno, Sartore e Di Nolfo chiedono conto al Sindaco e all’assessora Salaris per sapere se siano a conoscenza dei problemi indicati; delle iniziative messe in essere per superare i disagi; se, sia stata fatta un’attività di ricognizione dei pareri degli ospiti, dei loro familiari e degli operatori che vivono ogni giorno la struttura, al fine di verificare il livello di gradimento rispetto alle attese e alle necessità; chiedono di comunicare in Consiglio Comunale le progettualità e i tempi di attuazione per il nuovo CRA di Viale della Resistenza e di convocare una apposita riunione della Commissione consiliare competente, invitando tutte le parti interessate, al fine di valutare e condividere con tutti i gruppi consiliari le più opportune iniziative.

Nel testo dell’atto ispettivo depositato oggi, i consiglieri dei gruppi di centrosinistra ricordano che l’attuale coalizione di centrodestra ha annunciato fin dalla campagna elettorale la restituzione alla sua completa funzionalità del centro residenziale anziani nell’area di Calabona, ma “il progetto della nuova struttura in viale della Resistenza è ancora fermo dopo 3 anni”. Una beffa”.

Mario Bruno Raimondo Cacciotto Gabriella Esposito Ornella Piras

Pietro Sartore

Valdo Di Nolfo