“Nuovo appalto igiene urbana, atto positivo che nasce dal lavoro dell’Amministrazione Conoci”

ALGHERO – “Prende atto con soddisfazione della pubblicazione del nuovo bando per

l’appalto del servizio di igiene urbana, il cui contratto era scaduto da

oltre un anno e che sarà prorogato per tutto il 2025.

È giusto ricordare che il nuovo bando nasce dal lavoro avviato dalla

precedente amministrazione, che l’attuale governo cittadino ha portato a

termine grazie all’impegno sinergico degli uffici comunali,

dell’Assessorato all’Ambiente e della Commissione Ambiente che In pochi

mesi, è stato completato un progetto capace di rispondere concretamente

alle esigenze della città.

Si tratta di un appalto modulato tenendo conto delle diverse necessità

tra il periodo invernale e quello estivo, con nuovi servizi nei rioni e

nel centro storico, spazzamento sia manuale che meccanico e molte altre

migliorie. L’obiettivo, oltre a superare l’80% di raccolta

differenziata, è introdurre il sistema della tariffa puntuale, che

permetterà ai cittadini di pagare in base alla quantità di rifiuti

effettivamente prodotti, incentivando così una gestione più responsabile

e sostenibile”.

Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale di Alghero