“Nuovi ospedali? Non c’è copertura finanziaria e mancano i tempi di realizzazione”

CAGLIARI – “Oggi ho presieduto la quarta Giunta regionale in cui abbiamo discusso e approvato numerosi provvedimenti.

Abbiamo deciso di annullare la delibera 6/17 del 23 febbraio 2024, adottata a due giorni dalle elezioni regionali, che prendeva atto “degli studi di fattibilità presentati dalle Asl per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri.”

Il provvedimento non aveva copertura finanziaria e mancava dei tempi di realizzazione. Anche in questa occasione, così come è accaduto spessissimo negli ultimi 5 anni di governo regionale, la scorsa Giunta non ha fatto alcuna programmazione e infatti si era deciso di costruire 4 nuovi ospedali senza prevedere gli effetti che ciò avrebbe avuto per gli ospedali già esistenti e per il sistema sanitario nel suo complesso.

Voglio essere chiara e diretta con i miei concittadini. Prima di spendere 800 milioni per i nuovi ospedali occorre capire bene cosa dobbiamo fare per far funzionare quelli esistenti, in modo da indirizzare gli investimenti in edilizia ospedaliera dove più serve.

Noi vogliamo portare avanti un processo che possa servire ai sardi, che ridistribuisca correttamente le risorse e non solo agli ospedali esistenti (che in molti casi stanno soffrendo soprattutto per carenza di risorse e personale), ma anche per il necessario e urgente rilancio della medicina territoriale.

Se ci sarà bisogno di edilizia ospedaliera non ci tireremo indietro, ma solo a seguito di una programmazione accurata.

Non vogliamo costruire scatole vuote sprecando soldi pubblici e illudendo i cittadini”, così la presidente della Regione Alessandra Todde.