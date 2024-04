Antenna da 30 metri a Fertilia, associazioni in rivolta

ALGHERO – “Stimati Sindaco Conoci e Assessore Piras, recentemente è stato presentato un progetto per il posizionamento definitivo di un traliccio per antenne di telefonia mobile a Fertilia, nell’area compresa tra via Lussino e il Lungomare Rovigno, proprio di fronte a Palazzo Doria, a pochi metri dalla sede EGiS e dall’affaccio di via Pola sulla rotonda (piazza San Marco).

Secondo il progetto, il traliccio sostituirà definitivamente l’antenna mobile attualmente presente, e sarà caratterizzato da maggiori dimensioni in altezza rispetto all’attuale, oltre che dalle opere necessarie a garantirne l’inaccessibilità e a mitigare l’impatto della parte basamentale.

L’altezza dell’antenna sarà all’incirca di 27 metri (paragonabile ad un palazzo di nove piani fuori terra).

Consideriamo di fondamentale importanza le infrastrutture strategiche per le telecomunicazioni e le reti internet, ma in questo caso reputiamo la scelta proposta assolutamente inaccettabile, figlia di una palese mancanza di attenzione e di rispetto per la comunità di Fertilia, sprezzante del contesto abitativo, architettonico-paesaggistico della borgata e in pieno contrasto alle future opere di valorizzazione ambientale già in programma.

Il punto in cui vorrebbero insediare il nuovo traliccio ha infatti un valore paesaggistico rilevante, è parte del lungomare cittadino direttamente al margine della zona di tutela del “centro di prima formazione” (equivalente al centro storico di Alghero, e infatti inserita nello stesso Piano Particolareggiato) e direttamente prospiciente ad edifici che lo stesso Piano Particolareggiato definisce di “[…] significativo interesse storico e ambientale e che documentano la tradizione locale […]”.

Data la nostra attenzione all’interesse della Comunità di Fertilia, riconoscendo l’importanza della realizzazione di strutture a servizio della collettività, nelle quali ben sappiamo che rientrano anche i servizi di telefonia mobile, chiediamo che l’Amministrazione Comunale si opponga all’attuale progetto e ci coinvolga, quali parti interessate, nell’individuazione di una nuova proposta, funzionale e condivisa.

Infatti esistono diverse alternative facilmente perseguibili e di migliore impatto paesaggistico, quali il potenziamento dell’antenna già esistente e posta nella pineta dell’Arenosu, o di autorizzare il posizionamento del nuovo traliccio nella zona immediatamente esterna al nucleo abitato, individuando il sito specifico nella rotatoria fronte palazzo dei congressi (in quel caso l’antenna potrebbe ospitare anche ulteriori servizi, quali l’illuminazione stradale, telecamere di sicurezza, webcam turistiche, stazione meteo, ecc..)”.

A supporto delle nostre richieste verrà a breve presentata una raccolta di firme all’interno della Comunità di Fertilia.

CdQ Fertilia-Arenosu: Luca Rondoni

CCN Fertilia Città di Fondazione: Anna Sigurani

EGiS: Marco Cossu

Comitato Festeggiamenti San Marco Fertilia: Raffaele Buo

Associazione EGEA: Mauro Manca

ANVGD Sassari-Fertilia: Giancarlo Rosa