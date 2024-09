Nuoro, tragedia familiare: padre spara e uccide moglie e figlia. Feriti altri due figli

NUORO – Il cadavere di Roberto Gleboni, 50enne di Nuoro, è stato trovato nella casa di via Gonario Pinna, questa mattina, dalla polizia, poco dopo il ritrovamento del coro della moglie Giusi Massetti, 43 anni, e di sua figlia Martina, 24. Secondo una prima ricostruzione fatta da carabinieri e polizia. Gleboni ha sparato a moglie e figlia con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta per uso sportivo.

Nella sparatoria avvenuta nell’appartamento di via Ichnusa sono rimasti feriti anche due figli di 10 e 14 anni, il secondo in modo più grave, trasportato all’ospedale di Sassari, e un vicino di casa, anche lui in gravi condizioni. Poi Gleboni sarebbe andato a casa della madre, in via Gonario Pinna, e si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola, che al momento non è stata ancora ritrovata. Possibile che sia sotto il cadavere. Soccorsa dal 118 anche la madre del presunto omicida, stando alle prime informazioni avrebbe avuto un malore.