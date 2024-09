Tennis, sorprese nel primo turno dell’Itf del Forte Village

CAGLIARI – Subito sorprese nel primo turno del main draw maschile del secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Tre teste di serie cadono all’esordio in altrettanti derby tricolore: la numero 2 Franco Agamenone (6-3, 6-2 da Gabriele Pennaforti), la numero 4 Alexander Weis (2-6, 6-2, 6-4 da Andrea Guerrieri) e la numero 8 Marcello Serafini (7-5, 3-6, 6-3 dal qualificato Jacopo Bilardo).

Sconfitta all’esordio per la wild card algherese Lorenzo Carboni, 6-2, 7-5 dal qualificato iraniano Kasra Rahmani.

Volano al secondo turno anche il numero 3 del seeding Andrea Picchione (doppio 6-2 a Giuseppe La vela), Niccolò Catini (che ha approfittato del ritiro sul 6-3, 3-0 del qualificato Manas Dhamne), Giovanni Oradini (che l’ha spuntata 7-5, 5-7, 6-2 contro la wild card Federico Bondioli), i qualificati Samuele Pieri (6-1, 6-2 alla wild card russa Kirill Mishkin) e Andrea De Marchi (doppio 6-4 a Gabriele Piraino) e la wild card Carlo Alberto Caniato (6-1, 6-0 al qualificato Alessandro Battiston).

Salutano il torneo Salvo Caruso (sconfitto 6-3, 6-2 dal britannico Jay Clarke, testa di serie numero 1), Gabriele Vulpitta (6-4, 7-6 dallo spagnolo Carlos Sanchez Jover, numero 5), Federico Iannaccone (6-2, 6-1 dal polacco Daniel Michalski, numero 6 e vincitore del torneo disputato la scorsa settimana) e il qualificato Julian Ocleppo (6-4, 6-1 dall’ucraino Oleksil Krutykh).

Nel femminile, si qualificano le italiane Alessandra Mazzola, tesserata per il Tc Cagliari (6-4, 6-0 su Martina Spigarelli) e Federica Urgesi (6-4, 4-6, 12-10 su Lavinia Luciano), mentre cadono sull’ultimo ostacolo Samira De Stefano (6-2, 7-5 dall’austriaca Lilli Tagger), Matilde Mariani (6-2, 6-3 dall’austriaca Julia Grabhner) e Vittoria Modesti (forfait prima della sfida contro la tedesca Tessa Brockmann)

Nel main draw, cade subito l’ellenica Valentini Grammatikopoulou, testa di serie numero 7, sconfitta dalla spagnola Cristina Diaz Adrover.