Nobento, cassa integrazione. Riformatori: “Forte preoccupazione”

ALGHERO – “Auspico che si possa trovare una soluzione e soprattutto evitare lo scontro dopo le notizie che ho appreso dalla stampa sulla richiesta formale avanzata dall’azienda Nobento, leader nel settore dei serramenti, di cassa integrazione straordinaria per tutto il personale. Richiesta per ora respinta dal tavolo ministeriale, ma riproposta con aggravamento a 24 mesi.

In attesa dell’ulteriore incontro, in programma il prossimo 4 settembre, confido venga avviato un percorso di confronto e di concertazione, all’insegna del dialogo, per scongiurare quella che i sindacati hanno definito “tempesta sociale e del lavoro” che rischia di travolgere circa 300 dipendenti con le rispettive famiglie con enormi ricadute sociali. Alghero e il nostro territorio non meritano una nuova crisi.

Alberto Bamonti

Riformatori Sardi Alghero