“No agli autovelox e multe per fare cassa”

ROMA – “Il Sindaco di Como non sa di cosa parla o mente sapendo di mentire. Il decreto sugli autovelox, fortemente voluto dal Ministro Salvini e atteso da anni, prevede proprio che queste apparecchiature non siano utilizzate per fare cassa. L’idea del Sindaco Rapinese che vuole riempire il nostro capoluogo di inutili autovelox e svuotare le tasche dei comaschi, si scontrerà con la Lega e le nuove norme che ha introdotto Salvini”. Discorso simile riguarda diversi comuni italiani che, invece, di creare nuovi occasioni di economia, magari legate al turismo, cultura, benessere, ambiente, edilizia, etc, fanno cassa con multe e autovelox.