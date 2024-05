+Media, confronto Costantino – Cocco: turismo centrale, ma c’è molto da fare | video

ALGHERO – Turismo, e non poteva essere altrimenti, protagonista nel nuovo confronto targato +Media. Attori del dibattito l’attuale assessore Alessandro Cocco e il già delegato di giunta, locale e regionale, Antonio Costantino, entrambi candidati ad Alghero Il primo con Fratelli d’Italia per Tedde, il secondo con Alghero al Centro per Cacciotto. Ospiti del Bar In Centro, i due esponenti politici, partendo come detto dai temi connessi al turismo, si sono confrontati, col coordinamento dei giornalisti Stefano Idili e Sara Alivesi, sulle principali emergenze cittadine in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024.

ECCO IL CONFRONTO TRA COSTANTINO e COCCO

https://www.youtube.com/watch?v=qYxmRDHDPFo

Per rivedere tutte le interviste 2024: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn2CUsGyBfy1wXe4VXlwIOB9P_XzUo3uh