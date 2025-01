“Alghero In House ha tante ottime competenze, società dedita al lavoro”

ALGHERO – “Non pensavo che nella Alghero In House ci fossero tante competenze. Un management davvero dedito al lavoro, preparato professionalmente e organizzato umanamente come una squadra! Devo pubblicamente ringraziare per l’accoglienza che mi è stata concessa sia dal punto di vista umano che lavorativo. Grazie a Fabio Corbia, a Ferdinando Manconi, a Sarah Ceccotti, ad Antonio Rubattu e a tutte le maestranze con le quali conto di approfondire insieme a tutto Cda, con in testa il Presidente Luca Nurra, tutti gli aspetti per migliorare la qualità del loro lavoro e del risultato. Stay tuned!”, queste le parole del neo-componente del consiglio d’amministrazione della società Alghero In House Antonio Cardin che, insieme al presidente Luca Nurra (presidente) e all’altro membro Lucia Malvolti rappresenta il direttivo della partecipata del Comune di Alghero che si occupa di manutenzione verde, marciapiede, strada, segnaletica, parchi pubblici, parcheggi e interventi negli stabili comunali.