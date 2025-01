Viaggi in Sardegna e ginnastica per gli anziani di Alghero

ALGHERO – Corsi di ginnastica dolce, week end immersi nelle tradizioni e visite presso i siti di interesse culturale della Sardegna. L’opportunità è offerta dai Servizi Sociali del Comune di Alghero attraverso il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali che la Regione Sardegna mette a disposizione con il Plus, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona. L’obbiettivo è quello di promuovere politiche inclusive mirate a favorire un maggior benessere della fascia di popolazione ultra sessantacinquenne, ma anche restituire alle persone anziane un ruolo di riferimento nella società. Oltre al corso di attività fisica, con due appuntamenti settimanali, il pacchetto promosso dai Servizi Sociali per gli anziani autosufficienti prevede un week end a Mamoiada per il carnevale ( 2-3 marzo ) con visita al Museo delle Maschere e sfilata dei Mamuthones, cena e pernottamento a Nuoro e visita al Museo Grazia Deledda e al Museo Nivola ad Orani. Ad inizio Maggio, inoltre, ( 10 e 11 ) è prevista la visita nel Medio Campidano, con tappa al Museo Eleonora D’Arborea e Museo dei cappuccini di Sanluri, visita alla Reggia e Casa Zapata, con pernottamento a Villanovaforru e escursione al Parco della Giara.

“Confermiamo la nostra attenzione a favore degli anziani della città. Gli interventi gratuiti a loro favore rappresentano un momento importante per promuovere la socializzazione e l’aggregazione – spiega l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – ed è con grande entusiasmo che mettiamo loro disposizione questa opportunità”. Sono due le aree entro le quali sono state indirizzate le offerte: quella del benessere psico-fisico e quella dell’area ricreativa e socializzazione. L’intervento finanziario disponibile è di oltre 74 mila euro. Gli interessati – che devono aver compiuto il 65° anno di età al momento della presentazione della domanda ed essere residenti nel Comune di Alghero – dovranno presentare l’istanza di accesso al beneficio utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero, (https://comune.alghero.ss.it/it/amministrazione/documenti-dati/documento-pubblico/Interventi-a-favore-di-anziani-autosufficienti/) entro e non oltre le ore 12:00 del 10/02/2025.