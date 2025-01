Sassari – Olbia, “La Todde si trova a inaugurare opere grazie al passato, che demonizza2

ROMA – “Il completamento della Sassari-Olbia corona anni di lavoro e di battaglie”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e Presidente della Regione Sardegna dal 2009 al 2014. “In quella Legislatura – evidenzia Cappellacci- non solo abbiamo ottenuto con grande determinazione l’intero finanziamento dell’opera, complessivamente quasi un miliardo e centosettanta milioni di euro ma abbiamo anche avviato i lavori, dopo aver aggiudicato tra il 2011 e il 2013 tutti i lotti. E’ un esempio di esercizio concreto del nostro ruolo perché quando la Sardegna, con la procedura commissariale, fu messa a capo di questo percorso, sono arrivati i risultati. In questo momento di gioia per la realizzazione di un’opera fondamentale per il territorio, vorrei ricordare l’intervento risolutivo dell’allora Presidente emerito Francesco Cossiga, che si spese energicamente a sostegno della nostra rivendicazione, consentendo di ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse mancanti2.

2Sarebbe un giusto riconoscimento ricordarlo in maniera formale, per esempio con la dedica del nome della strada. Vorrei sottolineare anche la costante opera del comitato e dei cittadini che con i sindaci si mobilitarono spontaneamente all’epoca perché fu uno stimolo continuo e perché confermano che dall’ascolto delle nostre comunità possono nascere ottimi frutti. Realizzare l’opera è un impegno morale mantenuto verso le troppe vittime che hanno perso la vita nella vecchia strada. Bisogna conservare memoria di quel passato che l’attuale Giunta demonizza ogni giorno, nonostante le consenta di prendere un paio di forbici per andare a tagliare nastri senza troppa fatica”.