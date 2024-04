“Nella Giunta Todde c’è spazio per un romano, ma non per un cagliaritano”

CAGLIARI – “Nella Giunta Todde c’è posto perfino per un romano, usato garantito del Governo Conte, ma non per un cagliaritano”. Lo ha dichiarato Alessandro Serra, segretario di Forza Italia della città di Cagliari. “Sappia la Presidente – prosegue Serra- che Cagliari non è ‘alcuni territori’ ma il capoluogo della Sardegna e, in quanto tale merita rispetto e considerazione. Purtroppo, prendiamo atto che anche dalle interviste rilasciate alla stampa emerge che la conoscenza della città è prossima allo zero e che perfino Chatgpt avrebbe risposto più dettagliatamente rispetto alla generica comunicazione della” scuola Casalino”. Prendiamo atto che il primo atto della Giunta Todde sarà cercare Cagliari con Google Maps per arrivare alle riunioni”