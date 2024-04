“Borgate algheresi abbandonate, profonda indignazione”

ALGHERO – “Profonda indignazione e delusione da parte di Antonio Baldino sulla situazione in cui versano le borgate algheresi. Ad oggi mancano servizi di vitale importanza prova ne è il mancato ripristino dell’ ufficio postale di Santa Maria La Palma. Come è di vitale importanza una postazione di 118 con tanto di ambulanza che copra l’agro almeno nel periodo che va da marzo ad ottobre. Servizi che tornerebbero utili a tutti da Maristella a Tanca Farrà, passando per Santa Maria La Palma, Guardia Grande, Villassunta e Sa Segada. Senza tralasciare i disservizi che si creano a persone anziane, non autosufficienti e non automuniti, costretti alle volte a veri viaggi della speranza. Troppo facile ricordarsi delle borgate solamente nei week end elettorali. A chi accusa che il problema riguarda esclusivamente l’ente postale ricordo una cosa: il più delle volte vengono messi a disposizione di questi servizi, locali comunali. Pertanto gli amministratori di turno dovrebbero attivarsi affinché i cittadini tutti possano usufruire di questi essenziali servizi.

Antonio Baldino