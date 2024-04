Motori, al via la stagione automobilistica: Challenge a Tramatza e poi l’attesa Loceri

ALGHERO – Dai garage ai circuiti, oramai ci siamo. La nuova stagione automobilistica in Sardegna è ai nastri di partenza. I motori inizieranno a rombare davanti al pubblico di appassionati già da questo weekend. Infatti, per sabato 13 e domenica 14, è previsto, per la prima volta, il primo “Formula Challenge” organizzato da ABC Motorsport che si svolgerà nella pista di Tramatza.

Grande attesa per il ritorno alle competizioni dei big dell’Isola in vista anche dell’atteso appuntamento di Loceri Loceri che prenderà forma il fine settimana del 27 e 28 Aprile. Prima tappa del Campionato Italiano Slalom 2024 e Coppa ACI seconda zona. Il 7° Slalom Città di Loceri sarà inoltre valido per il Campionato Regionale Slalom Sardegna indetto dalla Delegazione ACI SPORT Sardegna. Studiato su un percorso collaudato di 3900 metri con 12 postazioni di birilli, nei due giorni di competizione, si daranno battaglia piloti provenienti da tutta Italia.

Tra gli iscritti che stanno prenotando la loro presenza allo start, ci sono alcuni tra i nomi più altisonanti dello sport motoristico che a bordo delle vetture più competitive e creative saranno allo Slalom di Loceri per allenare i loro riflessi in vista delle prossime gare in calendario. Numeri e dettagli della gara confermati alla conferenza stampa di presentazione, fissata per il prossimo 20 aprile alle h 10.30 nella sala consiliare del Comune di Loceri.

Tutto questo in vista di un calendario sempre piuttosto folto con gli occhi puntati sulla storica Alghero – Scala Piccada fissa per il 29 settembre che vedrà alcuni dei più importanti piloti isolani e nazionali gareggiare nei tornanti tra Riviera del Corallo e Villanova Monteleone.

HILIGHTS SLALOM LOCERI 2023: