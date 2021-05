Nave siriana sequestrata a Cagliari

CAGLIARI – La motonave denominata “HAYA”, battente bandiera “Comoros” e con equipaggio di 15 persone di nazionalità siriana è stata fermata nel porto canale di Cagliari a seguito di ispezione condotta dal team specializzato Port State Control della Capitaneria di Porto del Capoluogo.

Le attività sono svolte nell’ambito del controllo sul rispetto delle Convenzioni applicabili alle navi mercantili impegnate in viaggi internazionali e sono tese alla costante verifica delle condizioni di sicurezza dei mercantili, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati ed alla protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti.

Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un’attenta ed approfondita ispezione durata diverse ore, durante la quale sono state riscontrate gravissime carenze correlate alla sicurezza della navigazione.

In tutto le non conformità riscontrate sono state 23 (ventitré), di cui 15 (quindici) motivo di fermo nave tant’è che, valutata la gravità delle deficienze riscontrate, è stata disposta una verifica addizionale al sistema di gestione della sicurezza prima della partenza della nave da parte degli ispettori dell’Amministrazione di bandiera. Su disposizione della Capitaneria di Porto la nave non potrà ripartire dal Porto di Cagliari sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control.