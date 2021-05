Prima sanità e crisi, poi il resto: Consiglio rinviato

ALGHERO – “Il Consiglio Comunale previsto per oggi 3 maggio, è stato sconvocato, vista la richiesta dei capigruppo consiliari”. Tramite una breve comunicazione il presidente Lelle Salvatore informa dell’avvenuto annullamento della seduta di oggi. Questo perché in conferenza dei capigruppo la maggioranza ha deciso che, come emerso negli scorsi giorni, sia necessario affrontare nella massima assise cittadina le tematiche più urgente ed emergenziali a partire dalla condizione della sanità locale (alla presenza dell’assessore regionale Nieddu) e poi, a quanto pare, anche argomento legati alle indispensabile riattivazione di progetti e azioni per lo sviluppo e la ripresa economica, passaggi che dovrebbero essere inseriti anche nel prossimo Bilancio.