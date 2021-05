Crisi, tasse e parcheggi: Pirisi contro la Vaccaro

ALGHERO – “Il popolo Sardo, le partite Iva e tutte le attività economiche fremono e non vedono l’ora di ripartire, non senza giustificate polemiche, l’ora x scatta domani per molti e se tutto va bene da lunedì prossimo per tutte le altre attività (ristorazione e bar compresi) potranno alzare le serrande. I sacrifici fatti in quest’anno per molte di queste, sono stati enormi, mettersi in sicurezza adeguarsi alle normative non è stato uno scherzo specialmente quando mancano le entrate economiche e quando gli aiuti arrivano con il contagocce da ogni livello istituzionale”. Cosi il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi riguardo le dichiarazioni dell’assessore Giorgia Vaccaro.

“Il comune di Alghero cerca di fare la propria parte, venendo incontro alle richieste , ma appaiono singolari le dichiarazioni dell’assessora allo sviluppo economico (“non abbiamo aumentato le tasse”) ed intanto le notifiche sul pagamento tributi arrivano nelle cassette delle poste dei contribuenti e vanno pagate. A poco sono serviti gli annunci spot del Sindaco se non si fanno atti per bloccare o rallentare il più possibile il pagamento”.

“Poi un’altra sorpresa, i cittadini algheresi hanno trovato la sorpresa nel piazzale della pace , dal 1 maggio si paga, con buona pace dei cittadini che magari da domani con i negozi aperti, vorrebbero acquistare e poter spendere nei negozi algheresi, ma devono iniziare pagando i parcheggi! Un bell’aiuto all’imprenditore locale, un bel modo per venire incontro a chi è chiuso da tempo tanto come è stato detto “Non abbiamo aumentato le tasse “. L’ incentivo di poter fare shopping in città passa anche dal poter usufruire gratuitamente dei parcheggi almeno per i residenti, un segnale che dovrebbe arrivare, sebbene temporaneo, ma pretendere in questo momento il ticket parcheggio, equivale a disincentivare il transito verso le vie dello shopping” e questo sarebbe anche se piccolo un modo per aiutare le categorie interessate”.