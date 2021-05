Alghero In-House ricerca 13 figure

ALGHERO – Il Centro per l’impiego di Alghero ha pubblicato l’avviso pubblico di selezione per 13 unità nel cantiere comunale di Alghero In House. Le figure richieste sono:Fino al 10 maggio è possibile presentare domanda all’Aspal per partecipare alla selezione nelle modalità prescritte nell’avviso che disciplina anche lo svolgimento della Selezione per le fasi e procedimenti di competenza dell’Aspal. Tutte le informazioni sono reperibili su sito internet della Società In House all’indirizzo www.algheroinhouse.com