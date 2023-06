Nautic Event, il varo nel Porto di Alghero: parla il Sindaco | video

ALGHERO – Questa mattina nel Porto di Alghero l’evento di apertura del Nautic Event 2023. Le In allegato alcuni scatti. “Un’iniziativa bella e importante, che integra tutte le possibilità che la Sardegna offrire al turisti. I porti intesi come porte di accesso all’isola in grado di mettere a sistema servizi diversificati per turismi diversi. Alghero è la cornice ideale per un evento di grande qualità, col suo waterfront di rara bellezza”, le dichiarazioni del sindaco di Alghero, Mario Conoci. Nautic Event Sardegna 2023 renderà protagonisti della promozione turistica tutte le marine che insieme ai partner locali saranno in grado di accompagnare i diportisti lungo itinerari tematici, incuriosendo ed affascinando. Si tratta di una vera e propria azione di marketing territoriale della Camera di Commercio di Sassari con Assonautica nord Sardegna, cui hanno collaborato l’Amministrazione comunale e del Porto di Alghero.

