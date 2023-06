“Maggioranza senza numeri, ora basta: Conoci presenti le sue dimissioni”

ALGHERO – “Adesso basta: i continui litigi della maggioranza stanno completamente paralizzando le attività del consiglio. Se come scrivono gruppi di maggioranza bisogna salvaguardare la dignità delle istituzioni, sarebbe bene che il sindaco prendesse atto del caos totale che vi è in Comune, con consigli e commissioni che vanno di continuo deserti per mancanza di numero legale, e presentasse le sue dimissioni.

Oggi la commissione convocata per discutere del nuovo bando del cimitero è saltata per l’assenza dei componenti del gruppo di Fratelli d’Italia e di Noi con Alghero (guarda caso il gruppo che, giustamente, richiamava il concetto di dignità…).

Cosa ancora peggiore risultavano assenti anche l’Assessore e il dirigente. Una cosa inaudita anche sola a pensarla.

L’altra sera la commissione urbanistica si è tenuta solo perché i componenti dell’opposizione hanno deciso di tenere il numero per evitare una figuraccia all’Assessore Piras davanti ai vertici dell’Arst e agli altri ospiti presenti. Oltre a quelli di Fratelli d’Italia risultavano assenti i componenti del gruppo Lega-PsdAz, il gruppo del sindaco. Il colmo dei colmi!

In quella occasione, come detto, vista la presenza degli ospiti, abbiamo scelto di garantire il numero, ma non si può continuare con questa situazione e quindi oggi la commissione sul cimitero è risultata deserta.

Dopo il disastro del consiglio saltato quando si sarebbe dovuto approvare il bilancio, le commissioni continuano, dunque, a non riuscire a lavorare per le faide interne al cdx.

Si ritrovi veramente e finalmente un briciolo di dignità: il Sindaco presenti le sue dimissioni e si metta fine a questa farsa infinita”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e PD