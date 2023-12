Nasce l’associazione “Pescatori della Riviera del Corallo”

ALGHERO – Nasce una nuova associazione dedicata alla pesca ad Alghero. Settore primario e tradizionale per l’economia della Riviera del Corallo. Ed è proprio il rappresentante Tullio Esposito a presentarla e inoltre chiede che la stessa associazione venga ascoltata dalla Commissione Ambiente che ha anche come delega quella del Parco e Amp, presieduta da Christian Mulas.

“Oggi la pesca ha assunto connotati industriali che si effettua con pescherecci sempre più accessoriati per l’impiego di moderne tecnologie: radio, radar, sonar; imbarcazioni sempre più grandi che si portano sempre più al largo per la cattura di pesce sempre più grande e pregiato, spiega “Il porta voce della neo Associazione “pescatori della Riviera del Corallo” nata per rappresentare le istanze di questa categoria“Tullio Esposito”, l’esigenza di creare una associazione è nata perché questa tradizione non è rappresentata, lo dimostra l’adesione di oltre 25 imbarcazioni iscritte all’associazione – il porta voce Esposito, spiega, a noi pescatori della tradizione con piccole imbarcazioni é rimasta la curiosità di sapere cosa sia rimasto degli antichi saperi e tradizioni che hanno fatto la storia e le tradizioni per questa città, di quei gesti antichi e culturali che ancora si tramandano da padre in figlio lungo le nostre coste, che se non vengono salvaguardati si perderanno per sempre. Le finalità dell’Associazione sono: la protezione e la promozione di comuni interessi e obiettivi professionali, ambientali, culturali, informativi, scientifici, sociali, nonché il miglioramento e lo sviluppo del settore della tutela della piccola pesca esercitata”

Il porta voce dell’associazione “pescatori della Riviera del Corallo”

