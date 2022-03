Nasce l’app My Valledoria

VALLEDORIA – Il Comune di Valledoria prosegue il percorso intrapreso per rendere sempre più efficace e diretta la comunicazione tra l’ente pubblico e i cittadini. Questa volta attraverso la nuova App “MyValledoria” caratterizzata da un’interfaccia dal design accattivante e moderno, capace di mantenere al tempo stesso una grande facilità di utilizzo per qualsiasi tipo di utenza. Partendo dall’app “MyCity” è nata così la nuova app”myValledoria” per avere un contatto immediato con le attività dell’amministrazione comunale.

“L’obiettivo è quello di tenere sempre aggiornati i cittadini – dice il sindaco di Valledoria, Marco Muretti- anche come in questo caso con un sistema di comunicazione facile ed immediato. L’ applicazione facilmente utilizzabile attraverso tutti i device prosegue il percorso che porti ad un costante e continuo aggiornamento sulle attività dell’amministrazione e la divulgazione di comunicazioni di pubblica utilità.”

My Valledoria, attraverso il sistema di notifiche push permette di interagire più rapidamente con il Comune, ricevendo le notizie di interesse pubblico e consentendo di essere quotidianamente aggiornati sul servizio di raccolta differenziate dei rifiuti attraverso il nuovo calendario interattivo.

Grazie a un accurato sistema di geolocalizzazione, sarà inoltre possibile ricevere informazioni dettagliate riguardo i luoghi degli eventi e delle manifestazioni che si svolgeranno nel territorio comunale, ma anche aggiornamenti sulle iniziative culturali e che coinvolgono tutte le realtà territoriali

“Con questa iniziativa -aggiunge e conclude Muretti- la nostra amministrazione rafforza il suo impegno a rendere sempre più diretto e inclusivo il rapporto con i cittadini. Per noi elemento fondamentale nell’ambito della nostra azione amministrativa.”

La nuova app sostituisce la precedente versione “MyCity”. Per utilizzarla sarà sufficiente scaricarla direttamente da PlayStore o AppStore cercando “MyValledoria”.

Link per il download:

GooglePlay: https://play. google.com/store/apps/details? id=it.gasparilab.myvalledoria& hl=en_ZA&gl=US

App Store: https://apps.apple.com/ it/app/myvalledoria/ id1583199603